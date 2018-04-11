Aykut Kocaman tarihe geçecek!

Fenerbahçe'nin Cumartesi günü Sivasspor'a konuk olacağı karşılaşma, şampiyonluk yarışı dışında teknik direktör Aykut Kocaman açısından da tarihi bir önem taşıyor. Alman çalıştırıcı Daum'la birlikte 136 kez ile Fenerbahçe'nin başında en çok lig maçına çıkan teknik adam konumundaki Kocaman, Sivas'ta Daum'u geçip zirvenin tek sahibi olacak.