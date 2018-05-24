Aykut Kocaman istifasını veriyor – Fotomaç TV
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    Videoyu Daralt

    Aykut Kocaman istifasını veriyor

    A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, Artı Futbol programında Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın istifa edeceğini söyledi. Bol, "Geçen gün Aykut Kocaman ile telefon görüşmesi yaptım. Öz bir şekilde şöyle söyleyeyim. Aykut Kocaman yarın (Cuma) istifasını Fenerbahçe Yönetim Kurulu'na verecek." ifadelerini kullandı.

    • Video Boyutu
    • Bu videoyu bildir
    • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
    24 Mayıs 2018, Perşembe
    SİTENE EKLE
    • Video Boyutu


    BENZER VİDEOLAR
    Daha Fazla Video Yükle