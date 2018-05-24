Aykut Kocaman istifasını veriyor
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, Artı Futbol programında Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın istifa edeceğini söyledi. Bol, "Geçen gün Aykut Kocaman ile telefon görüşmesi yaptım. Öz bir şekilde şöyle söyleyeyim. Aykut Kocaman yarın (Cuma) istifasını Fenerbahçe Yönetim Kurulu'na verecek." ifadelerini kullandı.
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