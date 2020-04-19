Avusturyalı şampiyon boksör Müslüman oldu
Avusturya’nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott, Müslüman oldu. Sosyal medya hesabından Kelime-i Şehadet getirdiği görüntüyü paylaşan Ott, "İslam inancıyla hem fiziksel hem de zihinsel anlamda çok daha güçleneceğimi hissediyorum" dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Belçika'dan Türkiye’ye! Transferler basına sızdı
- Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde 31 il sessizliğe büründü!
- Ersun Yanal'dan flaş Ferdi Kadıoğlu itirafı! "Oynatmama sebebim..."
- Fatih Terim Şampiyonlar Ligi favorisini açıkladı! "Kupayı kazanabilirler"
- Galatasaray'da yönetim harekete geçti! Gözler Fatih Terim'de
- Brezilya basını Fenerbahçe'nin transferini de yazdı! Flaş imza...
- İşte Fenerbahçe'nin yeni Alex'i!
- Galatasaray'da karar verildi! 1'i kalıyor 3'ü gidiyor
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.