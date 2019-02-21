Aslan zoru başarmak istiyor
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Aslan zoru başarmak istiyor

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz ekibi Benfica'ya konuk olacak.

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21 Şubat 2019, Perşembe
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