Aslan zoru başarmak istiyor
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz ekibi Benfica'ya konuk olacak.
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