Arsenal'den asist rekoru kıran Mesut Özil'e özel paylaşım
Premier Lig'in 30. haftasında Arsenal, sahasında Watford'u 3-0 yendi. Ev sahibi takımda 90 dakika forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil, Mustafi'nin kaydettiği ilk golün asistini yaptı. Böylece Mesut, Premier Lig'de 50 asiste en hızlı ulaşan oyuncu oldu. Premier Lig'de 141 maçta 50 asist yapan Mesut Özil, 143 karşılaşmada bu rakama ulaşan Fransız eski futbolcu Eric Cantona'nın rekorunu ele geçirdi. Arsenal ise resmi Twitter hesabından Mesut Özil'in gol yollarına yardımcı olma özelliğine atıfta bulunan bir video yayınladı.
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