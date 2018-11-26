Ali Dürüst istifa kararından neden vazgeçti?
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    Ali Dürüst istifa kararından neden vazgeçti?

    A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, geçtiğimiz günlerde TFF Başkan Vekilliği görevinden istifa eden ancak görevine tekrar geri dönen Ali Dürüst'ün "Galatasaray ile TFF arasındaki sorunları tamir etmek için geri döndüm" dediğini söyledi.

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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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