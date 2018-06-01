Ali Dürüst: Cenk Tosun yanlış anladı

Ali Dürüst, Türkiye - Tunus maçının ardından A Spor'a konuştu. Cenk Tosun'un tribünlere yaptığı hareketin ardından kırmızı kart görmesini değerlendiren Dürüst, "İyi bir maç oluyordu Cenk'in kırmızı kartına kadar. Arkadan meşale atılmış, Cenk'in babasının arkasındaki adama gelmiş. Cenk yanlış anladı, maalesef böyle olaylar yaşandı. Burada vatandaşlarımızın heyecanı buna sebep oldu. Hakemin vereceği kararı bekliyoruz." dedi.