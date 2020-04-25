Alexander Sörloth'a özel program!
Ülkesinden döndükten sonra 14 günlük karantinaya alınan Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, bu süreyi özel bir antrenman programıyla geçirecek.
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