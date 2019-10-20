Ahmet Nur Çebi'den Abdullah Avcı açıklaması
Beşiktaş'ta düzenlenen seçimli olağan kongrede siyah beyazlı kulübün 34. başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'nın geleceğiyle ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın 34. başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları;
Profesyonel çizgide devam edeceğiz. Daha fazlasını yapmalıyız. Olduğum süreçte beceremedik. Bazı halkalar eksik kaldı.
Abuk subuk transfer istemiyorum. İsraf yok. Her imza için 10 kere düşünmemiz gerekecek. Dikkatli olmalıyız. İlk icraatım mazbata almak olacak. Mali sorunları çözeceğiz. Ödemeler yapılması gerekiyor. Bunları masaya yatıracağız. Derbiye takımı motive etmek istiyorum
Hoca çok kıymetli, hocanın başarılı olacağını düşünüyorum. Olmadığı süreçte karşılıklı değerlendirme olacaktır.
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