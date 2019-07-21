Ağaoğlu'ndan forvet müjdesi
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, forvet transferi konusunda büyük mesafe katettiklerini belirtti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Rodallega: Haziran'da gidiyorum!
- Bakın memleketiniz hangi takımlıymış!
- Trabzonspor'a bir dünya yıldızı daha!
- Trabzonspor'dan Mario Gomez bombası!
- Trabzonspor Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı (15 Mart 2019)
- Trabzonspor'dan fırtına gibi kamp!
- Trabzonspor trafik kazasında ölen taraftarlarını andı
- Rıdvan Dilmen: Hakem iki tane büyük hatayla güzelim maçı katletti
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.