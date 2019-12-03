Abedayor'dan ayrılık açıklaması
Beşiktaş'ın Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Adebayor A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Togo'lu yıldız oyuncu "Kayserispor benim her zaman kalbimde olacak." dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Transfer ateşini Bafetimbi Gomis yaktı! "Umarım..."
- Luka Doncic'ten alkışlanacak hareket!
- Lider Sivasspor'un kadro maliyeti herkesi şaşırttı!
- Fenerbahçe gözünü kararttı! Yıldız isim ocak ayında...
- Fenerbahçe'den kural hatası başvurusu! Peki IFAB ne diyor?
- Ballon d'Or ödülünün sahibi Lionel Messi!
- Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! Ülke puanları güncellendi
- Galatasaray'a Shaqiri'den haber var! Kloop açıkladı
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.