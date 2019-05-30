Abdullah Avcı'nın yerine Okan Buruk
Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın ayrılmasının ardından Okan Buruk ile anlaşma sağlandı.
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