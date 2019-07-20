A Spor Taksi trafikte
Futbolun ve futbolseverlerin nabzını tutmaya devam eden A Spor Taksi trafikte... İşte A Spor muhabiri Evren Yavuz'un direksiyonda olduğu, taraftarların görüş ve düşüncelerini, takımlarından beklentilerini anlattığı A Spor Taksi'nin yeni bölümü...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Cenk Tosun'da flaş gelişme! Haftaya...
- Cimbom Avrupa devlerini geride bıraktı!
- Süper Lig'de şu ana kadar biten transferler!
- Emre Mor'a sürpriz talip! Premier Lig'den...
- La Liga'dan 1 milyar Euro'luk transfer rekoru
- Almanlar ve İngilizler Mesut Özil'e karşı saldırıya geçti
- Ramos dünya evine girdi! Futbol dünyası akın etti!
- Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren kadının hayatı değişti
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.