 BİZE ULAŞIN
Web Tv Video Zeki Uzundurukan: Abdullah Avcı Trabzonspor'u şampiyon yapacaktır

Zeki Uzundurukan: Abdullah Avcı Trabzonspor'u şampiyon yapacaktır

Zeki Uzundurukan: Abdullah Avcı Trabzonspor'u şampiyon yapacaktır
10.11.2020 | 16:29

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında Trabzonspor'un gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uzundurukan yaptığı değerlendirmede, bordo-mavililerin yeni sözleşme imzaladığı tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Zeki Uzundurukan, "Abdullah Avcı, Trabzonspor ile yaptığı 2.5 yıllık sözleşme süresi içinde Trabzonspor'u şampiyon yapacaktır." dedi.