Zeki Uzundurukan: Abdullah Avcı Trabzonspor'u şampiyon yapacaktır

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında Trabzonspor'un gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uzundurukan yaptığı değerlendirmede, bordo-mavililerin yeni sözleşme imzaladığı tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Zeki Uzundurukan,dedi.