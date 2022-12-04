Trabzonsporlu Bruno Peres'ten Fenerbahçe maçı yorumu!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor'un Brezilyalı futbolcusu Bruno Peres, bordo-mavililerin Dünya Kupası'nın ardından Fenerbahçe ile oynayacağı lig maçıyla alakalı dikkat çeken yorumlarda bulundu.

İşte Bruno Peres'in açıklamaları:

"Geçtiğimiz sezon da bu sezon da iyi bir takım var. Bu sene özelinde baktığımızda çok daha yarışmacı bir takım görebilirsiniz. Bu sene çok yetenekli arkadaşlarımız var. İlk maçlarda istemediniz sonuçlar aldık. Ama bu kamp zamanı bize iyi geldi.

Hem birlikte zaman geçirdik hem de yapmamız gerekenleri pratikte yapmaya çalıştık. Şampiyon takımın hedefi şampiyon olmaktır. Biz de bu yönde çalışıyoruz.

PERES'TEN F.BAHÇE SÖZLERİ

Çok önemli bir maçtan bahsediyorsunuz. Bu maçları oynamak kolay değil. Takımın yanında olmak isterdim. Biraz canım yanacak. Orada olmayı, arkadaşlarımla mücadele etmeyi çok isterdim. Takımımız bu maça tamamıyla hazır durumda. Tek amacımız bu maçı kazanıp hem puan farkını azaltmak ve geçen sezonki o başarıyı tekrarlamak."