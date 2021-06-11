Son dakika transfer haberi: Canlı yayında açıkladı! "Galatasaray'da bugün KAP gelebilir" (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi:A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Galatasaray'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Henry Onyekuru'nun opsiyonunun bugün bittiğini ve transferlerin Fatih Terim'in raporuna göre yapıldığını belirten Özcan, sarı-kırmızılıların Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile anlaştığını açıkladı.Özcan, ayrıca Ömer Bayram ile de sözleşme uzatıldığını söyledi. Emre Akbaba'yla da mukavele yenileneceğini belirten Özcan, Galatasaray'ın bu oyuncuları gün içinde KAP'a bildirilebileceğini aktardı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)