Son dakika spor haberleri | Taner Karaman: Igor Angelovski "Fenerbahçe'ye gelirsem şampiyon yaparım" dedi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi devam ediyor. Sezonu hocasız açan sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isim, Kuzey Makedonya Milli Takımı Teknik Direktörü Igor Angelovski oldu. Yönetimin, 45 yaşındaki çalıştırıcıyla görüşmelere başladığı iddiası gündem yarattı. A Spor yorumcusu Taner Karaman bu konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karaman, "Angelovski akşam saatlerinde Fenerbahçe'ye gelirsem takımı şampiyon yaparım." dedi.