Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yeni transferi Gervinho'dan şampiyonluk sözleri! (TS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Yeni sezon hazırlıklarını Riva'da bulunan Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştiren Trabzonspor'da yeni transfer Gervinho açıklamalarda bulundu. Fildişi Sahilli yıldız "İnşallah bu sezon şampiyon oluruz, büyük kulüpler her zaman şampiyon olmak ister. Hocamızın da anlattığı ve istediği bu." ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)