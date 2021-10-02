SON DAKİKA SPOR HABERİ - Aykut Kocaman için flaş iddia! "İstifası kabul edilmeyebilir"

Son dakika spor haberi... Medipol Başakşehir'de sular durulmuyor... Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında bu sezon takımın başında 8 maça çıkan Aykut Kocaman İstanbul Başakşehir FK yönetimine istifasını sunacağını açıklamıştı. Bu kararı A Spor ekranlarında değerlendiren Nevzat Dindar "Başakşehir yönetimi ilk anda istifasını kabul etmeyebilir. İşin kolayı iftifayı kabul etmek, zoru ise yola devam etmek." dedi.