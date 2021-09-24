Son dakika Galatasaray haberleri | Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! "Nerede bırakacağını..."

Süper Lig'in son 4 haftasında galip gelemeyen ve son iki haftada sahadan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim ismi tartışılmaya başlanmıştı. Sarı kırmızılıların son durumunu A Spor ekranlarında değerlendiren Hıncal Uluç, tecrübeli teknik adamla ilgili flaş ifadeler kullandı. Uluç, "Tek sorumlu benim diyen adam öz eleştirisini yapar. Fatih Terim'in ben şu işi yanlış yaptım dediği tek bir şeyi duydunuz mu? Alınan 2 puan Terim'in, kaybedilen 10 puan futbolcuların. Fatih Terim yok. Fatih Terim kalmadı. Kendisi bunun farkında değil. İnsanlar ne zaman duracaklarını, ne zaman bırakacaklarını bilmeliler" ifadelerini kullandı.