Son dakika Beşiktaş haberleri: "Kimse Milli Takım hocasına saçmaladı diyemez"

Son dakika Beşiktaş spor haberleri: Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Beşiktaş-Adana Demirspor maçından sonra Sergen Yalçın, kendisine sarf ettiği sözlerden sonra Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz hakkında açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaları değerlendiren A Spor yorumcuları Nevzat Dindar ve Taner Karaman "Kuntz'un açıklamaları Sergen Yalçın'ı küçük düşürmüyor. Milli Takım teknik direktörüne 'saçmaladı' ifadesini kabul etmiyorum. Kuntz burada Sergen Yalçın'ı yüceltti." yorumlarında bulundular. BJK spor haberi