SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Atiba'dan kötü haber!

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir deplasmanında 3-2 kaybeden Beşiktaş, Atiba'yı da kaybetti. Kanadalı orta saha, maçın ikinci yarısına devam edemedi. Beşiktaş kulübünden yapılan resmi açıklamaya göre Atiba Hutchinson’ın sol uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edildi. A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin verdiği bilgiye göre Atiba, Sporting Lizbon ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)