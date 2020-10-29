Olay Sergen Yalçın yorumu! "Beşiktaş'a layık değil demek..."

Son dakika Beşiktaş haberi: A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Başbaşa programında Beşiktaş'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uluç, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilgili "Beşiktaş antrenörlüğüne layık değil demek haksızlık olur." dedi.

Uluç'un konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Layık olmak başka bir şey. Sergen Yalçın 'Beşiktaş antrenörlüğüne layık değil' demek çok büyük haksızlık olur. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın efsanelerinden biri ama Beşiktaş'ın bütün efsaneleri Beşiktaş'a antrenör olur diye bi kural yok. Antrenörlük bambaşka bir şey."