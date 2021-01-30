Nwakaeme Trabzonsporlu Yusuf'un yanına kupayla gitti! İZLEYİN

Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Bordo-mavili takımın yıldız futbolcusu Nwakaeme, geçirdiği felç nedeniyle 3 yıldır yatağa bağlı olarak yaşayan Trabzonsporlu Yusuf Şentürk'ü evinde ziyaret etti. Nwakaeme'nin büyük hayranı olan Yusuf, sadece yıldız futbolcunun attığı gollerde gülümsüyor. Nijeryalı oyuncu, bordo-mavi renklere gönül vermiş olan taraftarın yanına kazandıkları Süper Kupa'yla gitti. Trabzonspor Kulübü bu anlamlı ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o anlar...