Kim Milyoner Olmak İster'de bu soru gündem oldu!

atv'nin büyük beğeniyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran kölelik sorusu... Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL'lik soru çok konuşuldu. İşte o soru: "1980'lere kadar hangi ülkede yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?" A) Danimarka B) Norveç C) İsviçre D) Belçika