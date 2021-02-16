İşte Galatasaray'ın Mostafa Mohamed planı! Dev rakam...

Galatasaray devre arası transfer döneminde Zamalek'ten Mostafa Mohamed'i 1.5 yıllığına kiralamıştı. Kiralama bedeli olarak 2 milyon dolar ödeyen sarı-kırmızılı takım, 1 Temmuz 2022 tarihine kadar 4 milyon dolar ödemesi halinde Mısırlı oyuncunun bonservisine sahip olacak.

Cimbom'un Mohamed planını canlı yayında açıklayan A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan,ifadelerini kullandı.