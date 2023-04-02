GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu değerlendirdi! Dries Mertens'e yapılan müdahalede kırmızı kart mı gerekiyordu?

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Emre Akbaba'nın Dries Mertens'e yaptığı müdahaleyi yorumladı. Toroğlu, "Bu hareket kırmızının babası. Şu hareket gri mi? Gri ise VAR çağıramaz. Mertens'in bileği kırılsa 1 sene oynamayacak. Bir ayak yerde ve bir ayak basıyor. Hadi bakayım Lale Orta, VAR'daki konuşmaları bana anlat. Bırakın hikayeyi. Birisi bana açıklasın bu pozisyonu. Şu pozisyon kırmızı değilse hangi pozisyon kırmızı? Emre Akbaba'ya sorsam kırmızı der ama hakem, hakem değil." ifadelerine yer verdi.