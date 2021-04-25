Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı sonrası Ali Koç'tan Harun Tekin yorumu! "Bir tane aptalca hareket yaparsın..."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu. Koç, "Kalecilikte bu var. 10 top kurtarırsın, bir tane aptalca hareket yaparsın, hepsi heba olur. Bu işin doğasında bu var. Ben takımın mücadelesinden ve arzusundan son derece memnunum. Kısmetse de mutlu sona ulaşırız." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri