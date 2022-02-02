Fenerbahçe Danny Rose transferinden vazgeçti!

Fenerbahçe sol bek konusunda yaptığı arayışları Danny Rose ile anlaşarak bitirmişti.Ancak sarı lacivertli kulüp Watford'da forma giyen oyuncudan vazgeçti. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul detayları açıkladı. Kul, "Dün gece için transfer bitti diyorduk. Sadece imzaya kalmıştı. Ancak sabaha karşı Fenerbahçe bu transferden vazgeçti. Ozan Tufan ile beraber gelecekti Danny Rose ama transfer iptal oldu. Yeni bir sol bek arıyor Fenerbahçe." dedi. Ahmet Selim Kul aynı zamanda Efecan Karaca ve forvet transferi hakkında bilgiler de verdi.