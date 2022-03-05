Erman Toroğlu'dan Domenec Torrent'e şok sözler! "2 dakikalık teknik direktörsün"

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılı ekip maçı ilk yarıda yediği gollerle 2-0 kaybetti . A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Domenec Torrent'i sert sözlerle eleştirdi. Toroğlu, "Feghouli'yi geçen hafta kaçıncı dakikada oyuna aldı? Torrent bizi aptal mı sanıyor? O zaman Feghouli 15 dakika oynayıp yoruldu. Oyuncuyu da ateşe atıyorsun. Eğer Feghouli 15 dakikalık oyuncuysa sen 2 dakikalık teknik direktörsün." dedi.