Çeyrek Final Şöleni

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final maçları kura çekimi gerçekleştirildi. Kuraya; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Samsun Başkanı Yüksel Yıldırım, F.Bahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları, G.Saray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Trabzonspor yöneticisi Gözde Atasoy, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ile kulüp yetkilileri katıldı.



TEK MAÇ ELEME



Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminde Beşiktaş, Galatasaray, Samsunspor ve Konyaspor seri başı, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Trabzonspor ise seri başı avantajını alamayan takımlar olarak yer aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları 21, 22 ve 23 Nisan'da, yarı final karşılaşmaları ise 12, 13 veya 14 Mayıs'ta tek maç üzerinden gerçekleştirilecek. Dev organizasyonda şampiyon ise 24 Mayıs Pazar yapılacak final karşılaşmasında belli olacak.



ŞAMPİYON PAYI EŞİT DAĞITILACAK



Geçmişte şampiyonluk yaşayan 6 takıma şampiyonluk sayılarına göre dağıtılan "Şampiyonlar Payı" bu sezon son kez yürürlükte olacak. Yayın gelirinin yüzde 11'ine tekabül eden bu pay, gelecek sezon tüm takımlar arasında eşit dağıtılacak.



TÜM PAYDAŞLARA TEŞEKKÜR



Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da Turkuvaz Medya'ya teşekkür etti. Çakar, "Sayın Başkanıma, TFF'ye, Turkuvaz Medya'nın değerli yöneticilerine ve çalışanlarına, tüm spor kulüplerimize, sporcularımıza ve bütün paydaşlara tekrar çok teşekkür ediyorum" dedi.



"TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR EDERİM"



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Türkiye Kupası'na ismini veren Ziraat Bankası'na, karşılaşmayı yayınlayan ve milyonları bu güzel organizasyonla buluşturan Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyorum.



"VAR'A GELSİNLER BİRLİKTE İZLEYELİM"



TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Türkiye Kupası kura çekiminin ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, "Dışarıya veremeyiz VAR görüntülerini. Buyursun gelsinler birlikte izleyelim. Bundan sonraki dönemde iki tane takımdan birer yönetici gelsin, VAR odasındaki teknik bölümde otursun. Gelsin VAR odasında oturup beraber izlesinler. Baksınlar ne oluyor" teklifinde bulundu.



G.Saray ve Samsun, Avrupa'da çeyrek finale çıkarsa, 27. hafta erteleme maçları 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak. Çeyrek final maçları ileri atılacak. Avrupa'ya veda ederlerse erteleme maçları 7, 8 veya 9 Nisan'da oynanacak.