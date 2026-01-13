Kupa şöleni başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabının ikinci haftası bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığı üstlendiği organizasyonda müsabakalar A Spor'dan naklen ekranlara gelecek. Günün ilk maçında saat 13.00'te Corendon Alanyaspor kendi sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Saat 15.30'da ilk haftayı puansız kapatan RAMS Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor'la karşı karşıya gelecek. Saat 18.00'de ilk hafta Çaykur Rizespor'a farklı mağlup olan Gaziantep FK evinde Kocaelispor'u konuk edecek. Günün son müsabakasında ise grup aşamasına galibiyetle başlayan Galatasaray saat 20.30'da TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor ile deplasmanda karşılaşacak.