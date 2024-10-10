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Erciyes 38 FK - Orduspor 1967 SK MAÇI CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Erciyes 38 FK - Orduspor 1967 SK karşı karşıya geliyor. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Berat Çelik yönetiyor. Erciyes 38 FK - Orduspor 1967 SK maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 10 Ekim 2024, Perşembe 18:58 Güncelleme: 10 Ekim 2024, Perşembe 20:13
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Erciyes 38 FK - Orduspor 1967 SK karşı karşıya geliyor.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Berat Çelik yönetiyor.

Erciyes 38 FSK - Orduspor 1967 SK maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz



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