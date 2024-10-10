Erciyes 38 FK - Orduspor 1967 SK MAÇI CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Erciyes 38 FK - Orduspor 1967 SK karşı karşıya geliyor. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Berat Çelik yönetiyor. Erciyes 38 FK - Orduspor 1967 SK maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
Giriş: 10 Ekim 2024, Perşembe
18:58
Güncelleme: 10 Ekim 2024, Perşembe
20:13
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Erciyes 38 FK - Orduspor 1967 SK karşı karşıya geliyor.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Berat Çelik yönetiyor.
Erciyes 38 FSK - Orduspor 1967 SK maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz