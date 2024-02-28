Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Onuachu sözleri!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak RAMS Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



İşte o sözler...



"Güzel bir futbol akşamı olsun. İstikrarlı bir takım. Antrenör takımı aslında. Senelerdir Başakşehir hafızasında böyle bir takım olmuş. 3 final oynadı, 2'sinde ben vardım. İyi bir camiaya karşı oynayacağız. Trabzonspor büyüklüğünü, bu kupalara ambargo koyarak kazanmıştır."

"ÇAĞDAŞ HOCA DA DETAYLI ÇALIŞAN BİRİSİ"

"Çağdaş Hoca da detaylı çalışan birisi, biz aynı kadro ile oynuyoruz, arada bir gün fark var. Bizim yorgun olacağımızı düşünerek planlama yapmış olabilir. Biz sahada kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Planları doğru uygulayıp karşılığını almaya çalışacağız."

ONUACHU TERCİHİ...

"Savunmada ne yapacağız, hücumda ne yapacağız, rakibin çözüm noktaları ile ilgili planımız vardı. Ona göre tercihi böyle yaptık. Fiziksel durumu da bakacağız. Elimiz genişledi. Bugün Enis Destan var, Umut var, Fountas var. Baştan tercihimizi, çözüm noktaları Onuachu olduğu için böyle tercih yaptık."