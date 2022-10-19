Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı yaşanıyor. Kupanın favorilerinden olan Galatasaray, serüvenine bu turda başladı.
Cimbom sahasında Kastamonuspor ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılılarda tek hedef kazanarak adını 4. tura yazdırmak.
Galatasaray Kastamonuspor maçı öncesi ev sahibi ekibin 11'i de belli oldu.
İLK 11'LER
Galatasaray: Okan, Dubois, Ross, Emin, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Yusuf, Seferovic, Gomis.
Kastamonuspor: Sefa, Ramazan, Kemal, Faruk, Şaban, Hakan, Ayhan, Ömer, Mustafa, Amir, Efe
GALATASARAY – KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın, Kastamonuspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası üçüncü ön eleme turu karşılaşması saat 21.00'de A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.