Son dakika spor haberi | Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 yıl sonra finalde

Son dakika Beşiktaş haberi: Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan zorlu mücadele siyah-beyazlıların 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorla adını finale yazdıran Beşiktaş tam 10 yıl sonra kupada finale çıkmayı başardı.

Giriş: 16.03.2021 23:42

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Başakşehir'i uzatmalarda bulduğu golle 3-2 mağlup eden Beşiktaş, tam 10 yıl sonra finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, Aboubakar ve Vida'nın ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 öne geçmiş ancak Deniz Türüç ve Giuliano'nun golleriyle 90 dakika 2-2 beraberlikle tamamlandı. Siyah-beyazlılar ilk uzatma devresinde dakikalar 102'yi gösterdiğinde Larin'in ayağından bulduğu golle skoru 3-2'ye taşıdı ve karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak finale yükseldi. Yarın oynanacak olan Antalyaspor-Alanyaspor mücadelesinin kazananıyla finalde karşı karşıya gelecek. Son olarak 2010-2011 sezonunda Türkiye Kupası'nda finale yükselmeyi başaran Beşiktaş, finalde penaltı atışları sonucunda o zamanki ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Başakşehir'i eleyerek kupayı kazanmayı başarmıştı.

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