Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Başakşehir, yarı final maçında kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma nefesleri keserken, ev sahibi Beşiktaş 120 dakikalık mücadeleden 3-2 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 17'de Vincent Aboubakar ve 22'de Domagoj Vida'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci devrede müthiş bir geri dönüşe imza atan Başakşehir, 60'ta Deniz Türüç ve 77'de Giuliano'nun attığı gollerle 2-2'lik beraberliği yakaladı ve maçı uzatmaya taşıdı.
Uzatmaya giden maçın 102. dakikasında sahne alan Cyle Larin, Beşiktaş'a finali getiren golü kaydetti.
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi, Antalyaspor-Alanyaspor maçının ardından belli olacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
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