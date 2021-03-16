Beşiktaş - Başakşehir: 3-2 (MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE) | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş, 90 dakikası 2-2 biten maçta rakibini uzatmada 3-2 mağlup ederek kupada finale yükselen ilk takım oldu. Siyah-beyazlılara turu getiren golleri Vincent Aboubakar, Domagoj Vida ve Cyle Larin kaydetti.

Giriş: 16.03.2021 23:24 Güncelleme: 16.03.2021 23:33

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Başakşehir, yarı final maçında kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma nefesleri keserken, ev sahibi Beşiktaş 120 dakikalık mücadeleden 3-2 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 17'de Vincent Aboubakar ve 22'de Domagoj Vida'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci devrede müthiş bir geri dönüşe imza atan Başakşehir, 60'ta Deniz Türüç ve 77'de Giuliano'nun attığı gollerle 2-2'lik beraberliği yakaladı ve maçı uzatmaya taşıdı.

Uzatmaya giden maçın 102. dakikasında sahne alan Cyle Larin, Beşiktaş'a finali getiren golü kaydetti.

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi, Antalyaspor-Alanyaspor maçının ardından belli olacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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