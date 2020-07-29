Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Trabzonspor paylaşımı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor'u sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla tebrik etti. Başkan Erdoğan mesajında, "2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Trabzonspor ’u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Giriş: 30.07.2020 00:15 Güncelleme: 30.07.2020 00:19

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupayı 9. kez müzesine götürürken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bordo-mavili kulüp için sosyal medya hesabından maç sonu paylaşımda bulundu.

Trabzonspor'u tebrik eden Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Trabzonspor 'u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ediyorum."

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