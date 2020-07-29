Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Trabzonspor paylaşımı!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupayı 9. kez müzesine götürürken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bordo-mavili kulüp için sosyal medya hesabından maç sonu paylaşımda bulundu.
Trabzonspor'u tebrik eden Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Trabzonspor 'u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ediyorum."
2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan @Trabzonspor'u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/JAiCXgx1XT— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 29, 2020
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