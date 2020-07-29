Trabzonspor 2-0 Aytemiz Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı 2,-0 kazanan bordo-mavili takım kupanın sahibi oldu. Karadeniz Fırtınası'na galibiyeti getiren golleri Abdülkadir Ömür ve Sörloth attı.

9. KEZ KUPA MÜZEDE!

Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor bu kupayı 9. kez müzesine götürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada Bakasetas'ın uzak mesafeden şutu auta çıktı.

8'inci dakikada Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda Campi'nin vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.

20'nci dakikada Juanfran'ın sol kanattan içeriye çevirdiği topta Bakasetas'ın vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı.

20'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth topu soluna aldı. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Marafona başarılı oldu.

25'inci dakikada Sörloth'un sol kanattan içeri yerden sert ortasında Abdulkadir Ömür topa kayarak vurdu ve takımın öne geçirdi: 1-0.

39'uncu dakikada Sörloth'un sert şutu üstten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısını Trabzonspor 1-0'lık üstünlükle tamamladı.

İkinci yarı birazdan...