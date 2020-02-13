BB Erzurumspor 1-4 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, 5-0 kazandığı rövanş maçında BB. Erzurumspor deplasmanına çıktı. Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahada yer alan bordo-mavililer, rakibini 4-1 mağlup ederek yarı final vizesini aldı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller Guilherme (2), Abdulkadir Parmak ve Safa'dan geldi. BB. Erzurumspor'un tek golünü Hasan Ayaroğlu kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdıran Trabzonspor, bu turda Fenerbahçe'yle karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Guilherme, ceza alanına girerken kaleci Kayacan'ın yanından topu ağlara gönderdi: 0-1.

17'nci dakikada ceza alanı dışında Hasan Ayaroğlu sert vurdu, top ağlara gitti. 1-1.

43'üncü dakikada Cenk Ahmet'in ortasında topla buluşan Mahamadou Ba'nın şutunu kaleci Arda kornere çeldi.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

47'nci dakikada Abdurrahim'in ortasında Guilherme takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 1-2. Gol pozisyonunda kale direğine çarpan Guilherme, sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Safa dahil oldu.

68'inci dakikada sağ kanattan BB Erzurumspor ceza alanına giren Abdulkadir Parmak topa sert vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.

83'üncü dakikada Bilal'in ortasında topla buluşan Safa Kınalı, takımının 4'üncü golünü attı: 1-4.

Maçta başka gol olmayınca Trabzonspor, 90 dakikaya 4-1'lik skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı.