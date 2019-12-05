Kupanın 5. turunda Süper Lig'in güçlü ekibi Beşiktaş, Vodafone Park'ta Anagold 24Erzincanspor'la karşı karşıya geliyor...

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6' Beşiktaş'ta Umut Nayir'in şutu kale direğinin dibinden çok az farkla auta çıktı.

10' Rebocho'nun ortasında Roco'nun vuruşu Erzincanspor savunmasından geri döndü.

15' TEHLİKELİ POZİSYON | Erzicanspor'un üst üste şutlarını kaleci Utku Yuvakuran çıkardı.

21' Elneny'nin kaleye doğru ortasında top kaleci Süleyman'da kaldı.

22' TEHLİKELİ POZİSYON | Beşiktaş savunmanın yaptığı hata sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammed'in şutunu Utku Yuvakuran çıkarıyor.

25' GOL | Elneny'nin şutunu kaleci Süleyman zorlukla çıkarırken, boşta kalan topa Tyler Boyd'un yaptığı vuruşu Süleyman tekrar çeldi ancak hakem topun çizgiyi geçtiğini belirtti ve golü verdi.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Rebocho, Roco, Necip, Erdoğan, Elneny, Muhayer, Lens, Boyd, Güven, Umut

Anagold 24 Erzincanspor: Süleyman, Yunus Emre Tok, Yunus Emre Çakır, Hüseyin Erol, Enes, Abdurrahman, Muhammed, Ayhan, Ali, Halil, Hüseyin Çiray

BEŞİKTAŞ ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu için heyecan devam ediyor. Türkiye Kupası Beşiktaş Anagold 24Erzincanspor maçı A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

595 GÜN SONRA KUPA MÜCADELESİ

Beşiktaş, 595 gün sonra kupa mücadelesine çıkıyor. Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda son olarak 2017-2018'de mücadele etmişti. Yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşen Beşiktaş, rakibiyle ilk maçta 2-2 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlı takımdan Tolga Zengin ve Oğuzhan Özyakup, deplasmandaki maçta Fenerbahçeli taraftarlarla gerginlik yaşanırken; teknik direktör Şenol Güneş de tribünden atılan yabancı madde nedeniyle kafasından yaralanmıştı. Şenol Güneş, hastaneye kaldırılırken, hakem Mete Kalkavan 0-0 süren karşılaşmayı 57. dakikada tatil etmişti.

Yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermesine rağmen Beşiktaş, sahaya çıkmama kararı vermişti.

TFF, Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, 2018-2019 sezonunda kupadan men edilmesi yönünde karar almıştı.