Aytemiz Alanyaspor Adanaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'e iyi başlayan ancak daha sonra düşüş yaşayan Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Adanaspor ile karşılaşacak. Peki, Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği karşılaşma A Spor ekranlarından izleyici ile buluşacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.
NOTLAR...
Karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayan turuncu yeşilliler, önemli maçta rakibine karşı galip gelerek rövanş için avantaj sağlamaya çalışacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nı önemsediklerini ve finale kadar gitmek istediklerini söyleyen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un, ligde fazla forma giyemeyen futbolculara şans vermesi bekleniyor.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maç programı
Bugün
13:00 FATİH KARAGÜMRÜK- GÖZTEPE
14:30 BTC TURK YENİ MALATYASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ
16:30 AYTEMİZ ALANYASPOR- ADANASPOR
18:30 ESENLER EROKSPOR- DEMİR GRUP SİVASSPOR
20:45 FENERBAHÇE- İSTANBULSPOR
Çarşamba
13:00 HEKİMOĞLU TRABZON-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
13:45 EYÜPSPOR- ANTALYASPOR
14:30 KASIMPAŞA-VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
16:30 B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR-BURSASPOR
18:30 ALTAY-TRABZONSPOR
20:45 GALATASARAY-TUZLASPOR
Perşembe
13:00 KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
14:30 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
16:30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİSPOR
18:30 ÇAYKUR RİZESPOR - YILPORT SAMSUNSPOR
20:45 BEŞİKTAŞ-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
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