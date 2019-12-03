Aytemiz Alanyaspor Adanaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'e iyi başlayan ancak daha sonra düşüş yaşayan Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Adanaspor ile karşılaşacak. Peki, Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği karşılaşma A Spor ekranlarından izleyici ile buluşacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

NOTLAR...

Karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayan turuncu yeşilliler, önemli maçta rakibine karşı galip gelerek rövanş için avantaj sağlamaya çalışacak.



Ziraat Türkiye Kupası'nı önemsediklerini ve finale kadar gitmek istediklerini söyleyen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un, ligde fazla forma giyemeyen futbolculara şans vermesi bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maç programı

Bugün

13:00 FATİH KARAGÜMRÜK- GÖZTEPE

14:30 BTC TURK YENİ MALATYASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ

16:30 AYTEMİZ ALANYASPOR- ADANASPOR

18:30 ESENLER EROKSPOR- DEMİR GRUP SİVASSPOR

20:45 FENERBAHÇE- İSTANBULSPOR

Çarşamba

13:00 HEKİMOĞLU TRABZON-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

13:45 EYÜPSPOR- ANTALYASPOR

14:30 KASIMPAŞA-VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ

16:30 B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR-BURSASPOR

18:30 ALTAY-TRABZONSPOR

20:45 GALATASARAY-TUZLASPOR

Perşembe

13:00 KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

14:30 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ

16:30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİSPOR

18:30 ÇAYKUR RİZESPOR - YILPORT SAMSUNSPOR

20:45 BEŞİKTAŞ-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR