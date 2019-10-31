MAÇ SONUCU Başkent Akademi FK 0-6 Sivasspor MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmalarında heyecan fırtınası devam ediyor. Günün ilk maçında Bursaspor deplasmanda Bayburtspor'u 2-1 mağlup ederek adını 5. tura yazdıran ekip olmuştu.

Günün ikinci karşılaşmasında Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor deplasmanda Başkent Akademi FK ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında zorlanmayan kırmızı-beyazlı takım 6'da Traore, 14'te Erdoğan Yeşilyurt, 25'te Caner Osmanpaşa, 67'de Hakan Arslan, 78'de Mert Hakan Yandaş ve 84'te Hugo Vieira'nın attığı gollerle rakibini 6-0 mağlup etti.

MAÇIN GOL DAKİKALARI

6. dakikada Emre Kılınç'ın kullandığı faul atışında, ceza alanında iyi yükselen Traore'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

13. dakikada ceza alanına giren Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden Erdoğan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Demir Grup Sivasspor'u 2-0 öne geçirdi.

35. dakikada Caner Osmanpaşa ceza alanında oluşan karambolde pozisyonu iyi takip ederek, farkı 3'e çıkardı: 0-3.

67. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortasında Hakan Arslan topu, ceza alanının içinde gelişine düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-4.

78. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanın içinde plase vuruşunda, direğe çarpan top ağlara gitti: 0-5.

84. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Hugo Vieira, topu kafayla ağlara gönderdi: 0-6.

Maçı 6-0 kazanan Demir Grup Sivasspor, kupada 5. tura yükseldi.