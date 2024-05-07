Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş maçı sözleri! "Kariyerimin ikinci senesinde..."
07 Mayıs 2024, Salı 08:03
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Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş'la oynayacakları maç öncesi A Spor'a konuştu. Belözoğlu, "Benim için çok büyük bir gurur. Kariyerimin ikinci senesinde, genç bir teknik adam olarak ikinci kez final oynamak nasip oldu. İnşallah bugün kazanıp finale kalırız. Ankaragücü'ne de bu yakışır. Beşiktaş ligden, kendi görüntüsünden uzak bir sezon geçiriyor. Seneyi kupalı bitirmek isteyeceklerdir. Büyük takımların böyle refleksleri var. Ama ben oyuncularıma güveniyorum. Avrupa'ya gitmek için elimizde bir fırsat var. Karşımızda iyi bir takım var ama inşallah finale çıkan biz oluruz. Bir finali kaybettikten sonra diğerini kafasında daha iyi oynuyor. İnşallah elimizden geleni yapacağız" dedi. İşte ayrıntılar...