Bayburt İÖİ  1-2 Bursaspor | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında TFF 1. Lig ekibi Bursaspor deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Bayburt İÖİ ile karşılaştı.
Bayburt Genç Osman Sentetik Stadyumu'ndan oynanan karşılaşmayı Batuhan Gültek yönetti.
Zorlu karşılaşmaya hızlı başlayan ekip ev sahibi Bayburtspor oldu. Sarı-siyahlı ekip 22'inci dakikada Sinan Özkan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
SELEZNYOV BERABERLİĞİ GETİRDİ
Bursaspor'a beraberliği getiren golü Yevhen Seleznyov kaydetti. 45+4'üncü dakikada tecrübeli golcü penaltıdan attığı golle takımına beraberliği kazandırdı.
ONUR SON SÖZÜ SÖYLEDİ
Bursaspor'a galibiyeti getiren golü ise Onur Atasayar kaydetti.
BAYBURTSPORLU FUTBOLCULARDAN ASKER SELAMI
Karşılaşmanın ilk golünün ardından Bayburtsporlu futbolcular asker selamı verdi. Taraftarlar da bu anı alkışlarla taçlandırdı.
90+5'TE PENALTI KAÇTI
Karşılaşmanın son dakikalarında penaltı kazanan Bayburtspor'da Tayyib kullandığı atıştan yararlanamadı ve Bursaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.
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