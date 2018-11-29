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Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı belli oldu!

Kupada 5. eleme turu ilk maçlarının programı belli oldu.

Giriş: 29 Kasım 2018 Perşembe 03:00 Güncelleme: 29 Kasım 2018 Perşembe 04:53

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk maçların programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

4 Aralık Salı:

13.00 Sivas Belediyespor-Trabzonspor (Muhsin Yazıcıoğlu)

14.45 Gençlerbirliği-Hatayspor (OSTİM)

14.45 Nazilli Belediyespor-Göztepe (Nazilli İlçe)

16.45 Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği (Antalya)

18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok (Çaykur Didi)

5 Aralık Çarşamba:

13.00 Keçiörengücü-Galatasaray (Aktepe)

14.45 Ümraniyespor-1461 Trabzon (Ümraniye Belediye Şehir)

17.00 Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Bolu Atatürk)

18.30 Altay-Kayserispor (İzmir Atatürk)

20.30 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

6 Aralık Perşembe:

13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-MKE Ankaragücü (Bodrum İlçe)

15.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Menemen Belediyespor-Kasımpaşa (Menemen İlçe)

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)

20.30 Fenerbahçe-Giresunspor (Ülker)

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