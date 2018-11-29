Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk maçların programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
4 Aralık Salı:
13.00 Sivas Belediyespor-Trabzonspor (Muhsin Yazıcıoğlu)
14.45 Gençlerbirliği-Hatayspor (OSTİM)
14.45 Nazilli Belediyespor-Göztepe (Nazilli İlçe)
16.45 Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği (Antalya)
18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor (Bahçeşehir Okulları)
20.30 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok (Çaykur Didi)
5 Aralık Çarşamba:
13.00 Keçiörengücü-Galatasaray (Aktepe)
14.45 Ümraniyespor-1461 Trabzon (Ümraniye Belediye Şehir)
17.00 Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Bolu Atatürk)
18.30 Altay-Kayserispor (İzmir Atatürk)
20.30 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
6 Aralık Perşembe:
13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-MKE Ankaragücü (Bodrum İlçe)
15.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Menemen Belediyespor-Kasımpaşa (Menemen İlçe)
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)
20.30 Fenerbahçe-Giresunspor (Ülker)
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