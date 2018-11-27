Tahiroğlu: "Galatasaray ile eşleşmek bizi memnun etti"

Sarı-kırmızılı kulübün 100 yıllık geçmişe sahip olduğunu ve UEFA Kupası kazandığını hatırlatan Keçiörengücü'nün başkanı Sedat Tahiroğlu, "Onlarla eşleşmek bizi memnun etti. Rakibimiz Süper Lig takımı da olsa Galatasaray'ı yenmek için oynayacağız. Maça Keçiören halkı da gelecektir. Maçın hafta içi olması nedeniyle katılım belki düşebilir ama rakibimizi en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de gelmesi bizi mutlu edecek. Kendisi yıllarca milli takımı çalıştırmış, önemli bir markadır." diye konuştu.

"GALATASARAY YÖNETİCİLERİ ZEMİNİ İNCELEYEBİLİR"

Tahiroğlu, kullandıkları Ankara Aktepe Stadı zemininin suni çim olmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Aktepe Stadı'nda kullanılan suni çimin herhangi bir sıkıntı çıkarmayacağını dile getiren Tahiroğlu, "Sahamızın zemini FIFA'dan oluru olan bir zemin. Diğer suni çimler gibi değil, yurt dışından getirdiğimiz ve içinde organik ağaçlar da olan bir zemin. Diğerlerinden çok daha farklı bir suni çim. Daha önce Akhisar Belediyespor ve Manisaspor ile kupada maçlar yaptık. Hiçbir sorun olmadı. Eğer isterlerse Galatasaray yöneticileri zemini inceleyebilir. Şikayetçi olacaklarını sanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.