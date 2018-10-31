Türkiye Kupası'nda 4. Tur şöleni devam ediyor

TURKUVAZ Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşayacak. 56 takımın tek maç eleme usulüne göre mücadele edeceği 4. Tur maçlarında bugün 13 karşılaşmanın heyecanı yaşanacak. Türkiye Kupası şampiyonlarından Trabzonspor'la birlikte Atiker Konyaspor, Kayserispor, Ankaragücü'nün de sahne alacağı dev şölende Spor Toto Süper Lig'den Sivasspor ve Yeni Malatyaspor da 5. Tura yükselmek için rakipleriyle kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugünkü futbol resitalinde birbirinden çekişmeli 5 karşılaşma, yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak, HD kalitesinde sadece A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.







