Şölen başlıyor! Dünya Kupası Rusya-Suudi Arabistan maçıyla start alıyor

Futbolun en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası bugün Rusya'nın ev sahipliğinde başlıyor. 2014'te Almanya'nın şampiyonluğuyla tamamlanan kupanın ardından geçen 4 hasret dolu yıldan sonra bugün Rusya-Suudi Arabistan mücadelesi ile büyük heyecan yeniden start alacak. 5 kez bu kupayı kazanan Brezilya, son şampiyon Almanya, Fransa, Avrupa şampiyonu Portekiz, Arjantin ilk bakışta favoriler olarak göze çarpıyor.



BİZDEN CÜNEYT ÇAKIR 'VAR'

TÜRKİYE, grup aşamasından çıkamadığı için biz bir büyük turnuvayı daha televizyon başında geçireceğiz. Ülkemizi temsilen FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır büyük organizasyonda yer alacak. Deneyimli hakemimiz Çakır ilk turlardaki başarısına göre ilerleyen turlarda daha kritik maçlarda görev almaya çalışacak. Ayrıca Dünya Kupaları tarihinde ilk kez VAR sistemi Rusya'da kullanılacak.



2026'DA 3'LÜ İTTİFAK

FIFA'DA dün 2026 Dünya Kupası'nı kimin düzenleyeceğinin oylaması vardı. ABD, Kanada ve Meksika ittifakı 134 oy aldı. Kupayı ilk kez 3 ülke düzenleyecek. Fas ise 65 oyda kaldı.



ROBBIE WILLIAMS KONSER VERECEK

EV sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak açılış maçından önce seremoni gerçekleştirilecek. Efsane Brezilyalı futbolcu Ronaldo da bu organizasyonda yer alacak. Ayrıca dünyaca ünla şarkısı Robbie Williams ve Rus soprano Aida Garifullina da konser verecekler.



Osman Aşkın Bak: Şampiyon Almanya

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, favorisini açıkladı. Bakan Bak'a göre büyük finale Almanya ve Brezilya kalıyor. Panzerlar alıyor.