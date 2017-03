Gel keyfim gel

Beşiktaş karşılaşmaya harika başladı. Aboubakar'ın henüz maçın başında attığı golden kısa bir süre sonra Babel'in skoru iki farkı süslemesinin ardından "Gel keyfim gel" yapıyorduk. Beşiktaş hem iyi oynuyor hem de Olympiakos'u kalesine bile yaklaşmıyordu.

"Yunan ekibi acaba bu maçta Beşiktaş'a karşı atak yapabilecek mi?" diye düşünürken sağ kanatta Gökhan'ın yine sızdırmasının ardından Mitrovic'in de katkısıyla Yunan ekibi golü buldu. Yine aldırmadık ama Aboubakar'ın durup dururken rakibine kafa atmasıyla kırmızı kart görmesiyle şoke oldum. Bu hareketi anlatacak cümle bulamıyorum. Maç 2-1, rakip kafa olarak bitmişken bu nasıl profeyonelliktir!

Kamerunlu futbolcu aynı Dinamo Kiev maçında da kırmızı kart görüp maçı bitirmişti! Çok affedersiniz ama düpedüz aptallıktan başka bir şey değil!



Necip Uysal farkı

İkinci devrenin ilk 15 dakikası sıkıntı geçerken usta teknik adam Şenol yine müthiş hamleyle maça damgasını vurdu.

Beşiktaş 10 kişi oynamasına rağmen güç, kalite ve takım oyunu ve tam her şeyiyle Yunan ekibinden çok ama çok üstündü. Oğuzhan-Necip değişikliğiyle sihirli değnekle maça dokundu. Necip müthiş performasıyla maça ağırlığını koydu ve Beşiktaş'ı ayağa kaldıran isim oldu.

Helâl olsun sana Necip... Babel'i oyunda tutulması da belki riskti ama 3. golün onun vuruşuyla gelmesi de Güneş'i yine haklı çıkardı.

Beşiktaş'ta Quaresma yine insan üstü bir gayret sarfetti. Ah bir de zaman zaman gereksiz yere kendini yere bırakmasa...

Q7, Siyah-Beyazlı takımı sürekli rakip sahaya çalıştı.

Talisca ve Tosic'in son haftalardaki kötü performaslarının aksine dün iştahlı oynamaları Beşiktaş için büyük artıydı.

Hele hele Talisca'nın 4'üncü golde topu Cenk'in önüne yuvarlaması bizi yeniden "Gel keyfim gel" moduna getirdi.

Beşiktaş'ın Avrupa'da yoluna devam etmesi ülke futbolumuz için de çok önemli.

Bundan önceki turdan önce M.United demiştim ama bugün "Kim çıkarsa çıksın" diyorum. Yolun açık olsun Beşiktaş...